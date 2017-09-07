أزارو يصل القاهرة بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده

وصل منذ قليل، إلي مطار القاهرة الدولي، المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بعد انتهاء فترة معسكر منتخب بلاده.

أزراو حصل على أذن من الجهاز الفني للأهلى من أجل الانتظام في معسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق غداً الجمعة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم العاشر من سبتمبر الحالي في أولي جولات الدوري الممتاز الموسم الجديد.

النادي الأهلي يزور مستشفي 75375

حرص الجهاز الفني والإدارة واللاعبين في النادي الأهلى على زيارة مستشفي 75375 اليوم الخميس، ضمن دعم النادي للمؤساسات الوطنية ودور المستشفي في علاج الاطفال.

ووجه النادي الدعوة لـ 200 طفل من مرضي المستشفي لحضور مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن النادي الأهلي قد توج بالثنائية بطولة الدوري الممتاز، وبطولة كأس مصر على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.