فاكماني: هذا اسمي الحقيقي دون تعقيد.. ولا أعرف إلا لاعب واحد في مصر

أعرب فاكماني ماهلامبي لاعب النادي الأهلي الجديد عن سعادته بالانضمام للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم.

فاكماني: اسمي باكاماني ولا أعرف إلا أبوتريكة

وأبدى فاكماني سعادته بالانضمام للأهلي بعد التوقيع معربًا عن فخره الشديد باللعب لأكبر أندية إفريقية.

وأوضح فاكماني أنه يتمني أن يكون إضافة قوية للفريق الطامح للفوز بدوري أبطال إفريقيا والذي تعودت منه جماهيره أن يكون البطل دائمًا.

وشدد فاكماني على أنه لا يعرف من نجوم الأهلي والكرة المصرية إلا محمد أبوتريكة مشيرًا إلى أن اسمه الحقيقي باكاماني وشهرته “باكا”.

وظهر فاكماني ماهلامبي مهاجم نادي الأهلي الجديد في مقر النادي بملعب مختار التتش.

ووقع فاكماني ماهلامبي على عقود انضمامه للأهلي لمدة 4 مواسم بعد توقيع الكشف الطبي.

وعقد حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي جلسة قصيرة مع مهاجم الفريق الجديد فاكامانى ماهلامبى، على هامش مران الفريق الجماعي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وتواجد الوافد الجديد من صفوف بيدفيست الجنوب إفريقى، للمرة الأولى فى ملعب التتش بالجزيرة، بعدما خضع للفحص الطبي في مستشفي المعلمين والتى تقع بجوار فرع القلعة الحمراء فى الجزيرة.

وتعاقد الأهلي مع فاكماني ماهلامبي لمدة 4 مواسم مقابل مليون و300 ألف يورو حصل عليها النادي الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي قد قيد فاكماني ماهلامبي في قائمة الفريق للموسم الجديد اليوم ليصبح الأحمر به 4 أجانب هم فاكماني وجونيور أجايي وعلي معلول ووليد أزارو.

ويستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في افتتاح لقاءاته بالدوري المصري قبل خوض غمار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف نادي الأهلي يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري نظيره الترجي التونسي على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب مباريات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويطمح نادي الأهلي تحت قيادة مدربه حسام البدري لتحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف حتى يستريح قبل مباراة العودة يوم 23 سبتمبر.

وصعد النادي الأهلي لدور الثمانية ثانياً عن مجموعته مع الوداد المغربي بعدد 11 نقطة حصدها من فوزه في 3 مباريات وتعادله في مباراتين وخسارته لقاء واحد أمام الوداد المغربي في المغرب.