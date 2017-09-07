مدرب غانا : سنفوز على مصر وأوغندا .. ومكافآت لفوز الكونغو على الفراعنة

قال مدرب غانا ، كواسي أبياه، إن الصعود إلى كأس العالم بروسيا 2018، بيد الله، معترفا بصعوبة مباريات فريقه أمام أوغندا ومصر.

تصريحات هامة من مدرب غانا

وأوضح كواسي أبياه، في تصريحات لموقع ” غانا سوكر نت”، أن هدف فريقه الفوز في المباريات القادمة من أجل الصعود إلى المونديال، رافضا الفرحة بالفوز على منتخب الكونغو بخماسية في المباراة السابقة.

مدرب غانا: التركيز شعار الفريق في الفترة القادمة

وأشار مدرب غانا، أنه يركز جيدا في المباريات القادة أمام أوغندا والتي من المقرر أن تقام يوم 7 أكتوبر الجاري، وأمام مصر في شهر نوفمبر، مشيرا إلى أنه يحاول تعويض خسارته أمام الفراعنة في الجولة الثانية بهدفين نظفيين.

وترددت أنباء عن قيام الاتحاد الغاني، بعرض مكافآت لمنتخب الكونغون في حالة فوزه على مصر في المبارة القادمة

يذكر أن المنتخب المصري يحتاج الفوز على الكونغو في المباراة القادمة والتي من المقرر أن تقام يوم 8 سبتمبر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالإضافة إلى خسارة المنتخب الأوغندي أمام غانا من أجل الصعود إلى كأس العالم روسيا 2018.

جدير بالذكر أن مصر تتصدر المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم روسيا 2018 برصيد 9 نقاط، يليه منتخب أوغندا برصيد 7 نقاط، ثم منتخب غانا برصيد 4 نقاط، ويتزيل المجموعة منتخب الكونغو برصيد نقطة واحدة.