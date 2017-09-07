عماد متعب يسجل هدف عالمي في مران الأهلي

حرص مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعب عماد متعب على حضور التدريبات الجماعيه للمارد الأحمر صباح اليوم الخميس.

عماد متعب يلفت النظر في مران الأهلي

ونجح القناص عماد متعب في لفت الأنظار إليه بشده بعد تألقه في المران الجماعي للفريق الأحمر.

وأحرز المهاجم عماد متعب أكثر من هدف في التقسيمات الرئيسيه بمران الفريق الاحمر.

وسجل العمده عماد متعب هدفاً من ركلة جزاء التي تعتمد على مغازلة حارس المرمى ووضعها بشكل جميل بعد تحرك الحارس.

عماد متعب يحرز هدف على طريقة اللاعب “أنتونين بانينكا”

وأحرز متعب الهدف الثاني على طريقة اللاعب التشيكسلوفاكي “أنتونين بانينكا” في أول أهدافه مع فريقه بوهيميانز.

جدير بالذكر ان المدير الفني للفريق الأحمر حسام البدري قد أعلن عن قائمة الأهلي للموسم الجديد وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – باسم علي – محمد هاني – علي معلول – صبري رحيل – حسين السيد – محمد نجيب – رامي ربيعة – سعد سمير – أيمن أشرف – عبد الله الشامي

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – عمرو بركات – ميدو جابر – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – صالح جمعة – إسلام محارب – هشام محمد – أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – وليد أزارو – عماد متعب

وقيد نادي الأهلي الرباعي كريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وفاكماني مالاهامبى