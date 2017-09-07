جونيور أجايي يغادر المران بسبب الدوار

أكد مصدر داخل القلعه الحمراء لم يرد ذكر اسمه، أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جونيور أجايى غادر التدريبات الجماعيه للفريق الأحمر.

سبب مغادرة جونيور أجاي تدريب الأهلي

وقال المصدر، إن سبب مغادرة اللاعب جونيور أجايي هو شعوره بالدوار أثناء مشاركته في التدريبات الجماعيه مع الفريق الأحمر.

وأضاف المصدر أن اللاعب جونيور أجايي لم يتمكن من استكمال التدريبات الجماعيه للفريق وغادر القلعه الحمراء.

استعدادات الأهلي للموسم الكروي

جدير بالذكر أن الفريق الأحمر يستعد لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثامنه والربع مساءً في افتتاحية الدوري الممتاز.

وكانت القرعه قد أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة الجيش في افتتاح المسابقة، وعلى أن يلعب مباراة قوية في الجولة الثانية ضد مصر للمقاصة وصيفه في بطولة الموسم الماضي.

وجاءت قرعة الأهلى على النحو التالي.

الأهلي – طلائع الجيش

مصر المقاصة – الأهلي

الأهلي – الرجاء

الإسماعيلي – الأهلي

الأهلي – الاتحاد السكندري

المقاولون العرب – الأهلي

الأهلي – الأسيوطي سبورت

النصر – الأهلي

الانتاج الحربي – الأهلي

الأهلي – الداخلية

المصري – الأهلي

الأهلي – إنبي

طنطا – الأهلي

الأهلي – سموحة

وادي دجلة – الأهلي

الأهلي – بتروجيت

الزمالك – الأهلي