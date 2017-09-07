عمرو وردة.. مسلسل لا ينتهي من اتهامات التحرش الجنسي

واجه عمرو وردة لاعب باوك اليوناني السابق العديد من الأزمات سواء في مشواره الاحترافي أو مع المنتخب خاصة فيما يتعلق باتهامات التحرش التي يقال إنها أزمة نفسية تصاحب اللاعب رغم موهبته العالية.

التاريخ سيتوقف كثيرًا أمام موهبة عمرو وردة التي أهدرها في الأزمات الأخلاقية وربما السقوط في بئر النزوات التي لو لم تلاحقه باستمرار لكان له شأن آخر بعد انضمامه لمنتخب مصر ومشاركته أساسيًا في بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية 2017.

حكاية طرد ربيع ياسين لعمرو وردة بسبب الفتاة الفرنسية

بداية أزمات وردة مع الساحرة المستديرة، كانت أزمة أخلاقية في معسكر المغرب لمنتخب مصر للشباب عندما تعدى عمرو وردة بالألفاظ على المدير الفني للمنتخب وقتها، وتم ترحيله حينها وإخضاعه للتحقيق وإيقافه فترة.

في 2013 اتهم عمرو وردة بالتحرش بفتاة فرنسية في فندق معسكر منتخب مصر للشباب بتونس، باقتحام غرفة بالفندق والتعدي عليها حتى استدعت الأمن مما دفع ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب إلى ترحيله للقاهرة لتأديبه.

عمرو وردة مع باوك

وتجددت أزمات عمرو وردة في باوك والذي أصدر تقرير أن اللاعب لن يستمر مع الفريق لأسباب اخلاقية وتم طرده من معسكر الفريق في هولندا، وبالفعل تمت إعارة اللاعب قبل أيام لفريق فيرينسي البرتغالي.

ولم يكمل عمرو وردة أيامًا مع فيرينسي البرتغالي إلا وفسخ عقده بسبب تحرشه بزوجتي لاعبين من فريقه، بعد أول تمرين له مع الفريق البرتغالي وهو ما كانت صحيفة “ريكورد” البرتغالية قد كشفت عنه قبل أن يتبرأ اللاعب من الواقعة.