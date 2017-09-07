عمرو بركات خارج التدريبات الجماعيه للأهلي اليوم

خرج الجناح الأيسر للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عمرو بركات عن التدريبات الجماعيه للفريق الاحمر صباح اليوم الخميس.

سبب خروج عمرو بركات من تدريبات الأهلي

وأدي اللاعب عمرو بركات تدريبا منفرداً خارج التدريبات الجماعيه للفريق الأحمر على ملعب مختار التتش بالجزيرة لظروف خاصه لم تمكنه من التدريب مع الفريق

وخاض اللاعب عمرو بركات التدريبات مع اخصائي التأهيل للمارد الأحمر طارق عبدالعزيز.

استعدادات الأهلي للموسم الكروي المقبل

يذكر أن الفريق الأحمر يستعد لمواجهة نظيره طلائع الجيش في الأسبوع الأول من الدوري المصري يوم الاحد القادم في تمام الساعه الثامنه والربع مساءً على ملعب استاد السلام بالقاهرة.

وكانت القلعه الحمراء قد أرسلت، القائمة النهائية للاعبيها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل قيدها قبل غلق باب القيد منتصف ليل اليوم الخميس.

وضمت القائمه كالآتي.

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – باسم علي – محمد هاني – علي معلول – صبري رحيل – حسين السيد – محمد نجيب – رامي ربيعة – سعد سمير – أيمن أشرف – عبد الله الشامي

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – عمرو بركات – ميدو جابر – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – صالح جمعة – إسلام محارب – هشام محمد – أحمد الشيخ

خط الهجوم : جونيور أجايي – مروان محسن – وليد أزارو – عماد متعب.

وتحت السن: مهالامبي، كريم نيدفيد، أحمد حمدي، أكرم توفيق، أحمد رمضان بيكهام، أحمد ياسر ريان.