مستقبل عماد متعب مع الأهلي في خطر

يواجه عماد متعب مهاجم نادي الأهلي شبح الجلوس على دكة البدلاء أسيرًا في الموسم الجديد كما حدث في الموسم الماضي مع القلعة الحمراء.

عماد متعب يواجه شبح الأسر على دكة البدلاء

ورتب حسام البدري المدير الفني للأهلي أولوياته في اختياراته لمهاجمي القلعة الحمراء خلال مباريات الدوري المصري والتي يتصدرها وليد أزارو ثم جونيور أجايي بعد التعاقد مع فاكماني ماهلامبي للعب كجناح ثم مروان محسن بعد عودته من الإصابة، وأخيرًا عماد متعب في المرتبة الأخيرة.

ورغم أن عماد متعب كان قد لازم دكة البدلاء في الموسم الماضي ولم يشارك إلا في مباريات قليلة فإنه أعلن أن بإمكانه الاستمرار في الملاعب لموسمين مقبلين، وهو ما قد يتغير إذا وجد نفسه لا يشارك في المباريات مع القلعة الحمراء ليصبح مجبرًا على الاعتزال أو الرحيل.

ويفتتح الأهلي مباريات الدوري المصري هذا الموسم بمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل على استاد السلام.

وأعلن حسام البدري قائمة الأهلي للموسم الجديد وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – باسم علي – محمد هاني – علي معلول – صبري رحيل – حسين السيد – محمد نجيب – رامي ربيعة – سعد سمير – أيمن أشرف – عبد الله الشامي

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – عمرو بركات – ميدو جابر – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – صالح جمعة – إسلام محارب – هشام محمد – أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – وليد أزارو – عماد متعب

وقيد نادي الأهلي الرباعي كريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وفاكماني مالاهامبى