جنوب أفريقيا تدرس الطعن على قرار “الفيفا” بإعادة مباراتها أمام السنغال

يدرس الاتحاد الجنوب أفريقي، الطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإعادة مباراته أمام السنغال التي أقيمت ضمن تصفيات كأس العالم المقبلة بروسيا 2018، في نوفمبر الماضي.

بيان من اتحاد جنوب افريقيا بعد قرار الفيفا

وأصدر الاتحاد الجنوب أفريقي، بياناً، لرد على قرارات أمس جاء كالاتي: “يناقش الاتحاد محتويات التقرير، وسيصدر بيانا يتضمن نواياه فيما يتصل بتحدي القرار، ويؤكد الاتحاد الجنوب إفريقي أيضا أنه غير متورط بأي شكل من الأشكال في أي مخالفة، تتعلق بتصرفات الحكم التي وردت في تقرير الفيفا”.

موعد مباراة السنغال وجنوب أفريقيا

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد قرر بإعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، يوم 12 نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن مباراة السنغال وجنوب أفريقيا انتهت بفوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد، وجاء هدف الفوز عن طريق ضربة جزاء وهمية احتسبها حكم المباراة “لامبتي”، والتي بسببها أوقف الفيفا، وقف حكم المباراة “لامبتي”، مدى الحياة، بسبب تورطه في فضيحة التلاعب بمباراة السنغال وجنوب أفريقيا، وذلك بعد ان قدم الاتحاد السنغالي شكوى.