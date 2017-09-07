الاتحاد الإنجليزي يعدل موعد غلق سوق الانتقالات الصيفية

أقرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، على تعديل موعد غلق باب الانتقالات في إنجلترا ابتداء من الموسم القادم بدلاً من غلقه في نهاية شهر أغسطس.

اجتماع لأندية الدوري الإنجليزي

وقامت الأندية الإنجليزية، خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم الخميس 7 سبتمبر بمقر الاتحاد الانجليزي، بالتصويت على قرار التغيير لينتهي في الخامسة مساءً يوم الخميس قبل انطلاق الموسم الجديد.

موعد فتح باب الانتقالات الصيفية

ومن المقرر أن يفتح باب الانتقالات الصيفية بدايةً من الموسم القادم يوم 1 يوليو بشكل طبيعي مثل كل موسم، جاء ذلك بعدما اشتكى عدد كبير من المدربين على استمرار الانتقالات بعد بداية الموسم مما يؤثر على تركيز اللاعبين.

وبنهاية هذا التوقيت لن يتم السماح لأي ناد بشراء أي لاعب، لكن مسموح فقط بشراء لاعبين غير مرتبطين بالعقود مع بيع اللاعبين للأندية المنتمية للدوريات التي لم يغلق بها القيد.

يذكر أن أندية الدوري الإنجليزي، تنتظر فتح باب الانتقالات من أجل تدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد سواء ببيع لاعبين أو شراء آخرين.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، وبول كليمنت، مدرب سوانزي سيتي، من أكثر المؤيدين لهذا القرار.