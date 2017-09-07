الأهلى يرشح 200 طفل لحضور مباراة الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي

رشح النادي الأهلي، 200 طفل من مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر أمام الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وكان بعض الأعضاء من الفريق الأحمر قاموا بزيارة مستشفى 57357 ظهر اليوم الخميس والذي ضم عضو مجلس إدارة النادي الاحمر مروان هشام والمدير التنفيذي اللواء شيرين شمس ومدير قطاع الإعلام الدكتور ياسر أيوب ومدير التسويق نادر خليل ومدير العلاقات العامة بالنادي ريم الدسوقي.

يذكر أن إدارة القلعة الحمراء تلقت إخطاراً من لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، باتحاد الكرة بجدول مباريات الفريق في الموسم الكروي الجديد 2017 – 2018، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 8 سبتمبر الجاري، ويفتتح الفريق أولى مبارياته في الدوري المصري يوم 10 سبتمبر -الجاري، بمواجهة فريق طلائع الجيش على استاد السلام، فيما تم تأجيل مباراة الفريق بالجولة الثانية من المسابقة أمام مصر المقاصة، والمقرر لها يوم 18 سبتمبر، والجولة الثالثة أمام الرجاء إلى أجل غير مسمى، نظرًا لارتباط الأهلي بمواجهة الترجي التونسي في دور الثمانية ببطولة أفريقيا.