اختلفت الأراء حول النطق الصحيح لاسم الجنوب أفريقيا فاكاماني لاعب النادي الأهلي الجديد والذي بات على موعد قريب من الإعلان عن انتقاله للفريق رسمياً.

ماشامبي.. هو النطق الصحيح للاعب الأهلي

وظهر مقطع مصور لأحد الصحفيين في جنوب أفريقيا أثناء سؤاله لمسؤول في نادي بيدفيست الجنوب أفريقي عن مستوى اللاعب بعد نهاية أحد المباريات.

وبدى خلال المقطع أن النطق الصحيح للاعب هو فاكاماني ماشامبي، حيث قام الثنائي أثناء المقطع بنطق الأسم بنفس الطريقة.

وبناء على ما جاء في المقطع فإن النطق الصحيح للاعب الجديد للاهلي هو فاكاماني ماشامبي وليس مالامبي أو ماهلامبي كما انتشر في الفترة الأخيرة.

وكان الاهلي قد توصل لاتفاق مع إدارة نادي بيدفيست من أجل ضم ماشامبي بصورة رسمية لمدة أربع سنوات مقابل مليون و300 ألف يورو.

ووصل ماشامبي إلى مصر خلال الساعات القليلة الماضية من أجل توقيع الكشف الطبي قبل الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية من جانب مسؤولي القلعة الحمراء.

وسيقوم النادي الأهلي بقيد اللاعب في قائمة اللاعبين تحت السن خاصة أنه يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، حيث سيكون متاحاً للمشاركة في جميع المباريات المحلية.