اتحاد الكرة يعلن موعد عودة الجماهير

أكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أنه سيتم عقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، لمناقشة عودة الجماهير للمدرجات، خلال بطولة الدوري الممتاز، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 8 سبتمبر الجاري.

موعد عودة الجماهير

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الاجتماع سيكون بحضور قيادات وزارة الداخلية، لبحث الضوابط المطلوبة تمهيداً لتنفيذ هذه الخطوة بشكل تدريجي.

اجتماع هام للجبلاية مع الداخلية

وأضاف ثروت سويلم، أن الجماهير لن تحضر الجولتين الأولى والثانية ببطولة الدوري الممتاز، على أن يشهد الاجتماع المنتظر مع قيادات الداخلية، تحديد الموعد وأعداد الجماهير بشكل رسمي.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أصدر أمس بياناً، وقدم الشكر للجمهور المصري، بعد ظهوره بالمظهر المشرف أمام أوغندا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، والتي انتهب بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف، والاقتراب من الصعود إلى كأس العالم القادمة.

وأكد الاتحاد، أن التشجيع الحضاري يؤكد على المعدن الراقي الذي ينتمي إليه المشجع المصري وهو ما يفتح المجال مجددا لعودة الجماهير إلى المباريات المحلية، بمساندة من وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، وقيادات الداخلية