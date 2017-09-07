نجما الزمالك والأهلي يرحلان إلى طنطا

نجح مسئولو نادي طنطا، في التعاقد مع لاعب نادي الزمالك مصطفى محمد، على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى إسلام الفار لاعب الأهلي السابق، والتعاقد مع مهاجم تونسي.

تصريحات من عبد الظاهر السقا

وأوضح عبد الظاهر السقا، مدير قطاع الرياضي بالنادي، في تصريحات له، أنه تم التعاقد مع لاعب الأهلي إسلام الفار لمدو 3 مواسم في صفقة انتقال حر، والتعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة.

مهاجم تونسي على أعتاب نادي طنطا

وأشار السقا، أن إدارة النادي نجحت في التعاقد مع مهاجم تونسي سيف الدين الجزيري، موضحاً أنه جاري إنهاء قيده باتحاد الكرة.

وأشار مدير قطاع الرياضي بنادي طنطا، عبد الظاهر السقا، أنه يسعى الآن لقيد لاعبي طنطا الجدد قبل غلق باب الانتقالات والمقرر له مساء اليوم.

يذكر أن نادي طنطا نجح في ضمان بقائه في الموسم الكروي 2017 /2018، بعد تعادله أمام الشرقية في الموسم الماضي، ومن المقرر أن يخوض أولى مبارياته في الدوري المصري والذي من المقرر أن يبدأ يوم 8 سبتمبر، يوم السبت المقبل أمام نادي النصر على ملعبه في الساعة الثالثة عصراً.