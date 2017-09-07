قبل مواجهة الفراعنة.. الكونغو تتلقى صدمة قوية

تلقى المنتخب الكونغولى صدمة قوية قبل مواجهة الفراعنة، في المباراة المقرر إقامتها يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وبات من المؤكد غياب المهاجم الكونغولي فابريس أونداما، لاعب المنتخب والإفريقي التونسي، عن مواجهة الفراعنة.

الكونغو تتلقى صدمة قبل مواجهة مصر

وأكدت تقارير تونسية صباح اليوم الخميس، عن إصابة اللاعب اونداما، الذي خضع لأشعة أثبتت إصابته بجزع في الرباط الأمامي للركبة.

وكشفت التقارير الطبية للاعب الإفريقي التونسي أن اللاعب الكونغولي سيحتاج فترة للعلاج لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين للعودة للمشاركة مرة أخرى.

وقبل المواجهة المرتقبة يحتل المنتخب الوطني، جدول ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 9 نقاط، بينما تتذي الكونغو جدول المجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام غانا في الجولة الثالثة.

وبعد فوز الفراعنة في الجولة الماضية على أوغندا بالجولة الثالثة من التصفيات بهدف دون رد يتصدر المنتخب الوطني الجدول برصيد 9 نقاط، يليه المنتخب الأوغندي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي المنتخب الغاني في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط.

ويستعد الفراعنة لمواجهة الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل.

ويحتاج للفوز في تلك المباراة، وفي حالة تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة سيتم حسم تأهل الفراعنة رسميًا إلى التصفيات النهائية للمونديال.