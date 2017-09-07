“ماهلامبي” فضل الأهلي على العروض الأوروبية.. الغزال يكشف التفاصيل

عدد عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، المعار إلى صفوف بيدفيست الجنوب إفريقي، مزايا زميله الجنوب أفريقي فاكاماني ماهالامبي، المنتقل حديثًا إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي تصريحات عبر قناة ltc، أكد الغزال أن ماهلامبي لاعب مميز ، وفضل الأهلي على عدة عروض آخرى، تلقاها من قبل بنفيكا البرتغالي بالإضافة إلى أندية بالدوري التركي، مشيرًا إلى ان إدارة بيدفيست وافقت على رحيل اللاعب إلى الأهلي لأنهم يعتقدون أنه محطة جيدة للانتقال إلي أوروبا.

وأشار عمرو جمال، إلى أن ماهلامبي، لاعب سريع ومهاري، وصغير في السن، خاصة أنه يبلغ من العمر 19 عامًا.

الأهلي يحصل على خدمات ماهالامبي بشكل رسمي

ومن المقرر أن يحصل بيدفيست على مليون 300 ألف يورو من صفقة انتقال اللاعب الي النادي الأهلي، بخلاف ما يحصل عليه اللاعب لمدة 4 سنوات هي قيمة مدة التعاقد.

وأدرج الأهلي اللاعب الجنوب أفريقي، ضمن قائمته المحلية كلاعب تحت السن، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، بعد اجتياز ماهالامبي الكشف الطبي.