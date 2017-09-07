لاعب وسط منتخب أوغندا على رادار الزمالك

يدرس مسئولو الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة، إنهاء اجراءات التعاقد مع الأوغندي خالد أتشو، لاعب وسط الرافاعات، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين، اللاعب على مسئولي القلعة البيضاء، خاسة وأن الزمالك كان يرغب في رحيل النيجيري معروف يوسف، لتديعم خط الوسط بأحد اللاعبين الأجانب قبل بدء الموسم الجديد.

إتشو بديلًا لمعروف يوسف في الزمالك

أتشو يبلغ من العمر 24 عاماً، وقدم أداءً لا بأس به خلال مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأوغندي، في الجولتين الثالثة والرابعة التي جمعتهما ضمن منافسات تصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ولعب أتشو لعدة أندية كان آخرها أو إف كيه بيوجراد الصربى، وسبق له ولعب فى نادى باروكا الجنوب الإفريقى بخلاف جورماهيا الكينى.

ويابق مسئولو الزمالك الزمن، لسرعة انهاء اجراءات ضم اللاعب الأوغندي، في حال تم رحيل معروف يوسف.

وكان مرتضى منصور، عرض اللاعب للبيع، وطلب من عدة وكلاء تسويق النيجيري من أجل رحيله عن صفوف الأبيض، وإتاحة الفرصة للتعاقد مع لاعب آخر.