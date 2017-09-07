مدافع الأهلي الجديد يؤجل حضوره إلى القاهرة.. تعرف على السبب

أجل السوري عبد الله الشامي، مدافع الصفا اللباني السابق، والمنتقل حديثًا إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حضوره إلى القاهرة لمدة أسبوع، على أن ينتظم في تدريبات الأهلي عقب العودة من سوريا.

ووافق الجهاز الفني للأهلي، تحت قيادة حسام البدري، على تأجيل انضمام الشامي إلى الفريق الأحمر، حتى يتمكن من إنهاء كافة الأمور الخاصة بترتيبات انتقاله إلى القاهرة.

الأهلي يضم الشامي بديلًا لحجازي

كان الأهلي، قد أنهى اجراءات التعاقد مع الشامي، قادمًا من الصفا اللبناني في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم، بمقابل مادي يحصل عليه اللاعب بواقع 125 ألف دولار فى الموسم الأول و135 ألف دولار في الموسم الثانى و 150 ألف دولار فى الموسم الثالث.

ونجحت إدارة الأهلي في تعويض أحمد حجازي، الذي رحل إلى الاحتراف الخارجي عبر بوابة وست بروميتش ألبيون، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

يذكر أن الشامي، سيتم قيده ضمن قائمة الاهلي المحلية، بعد قرار اتحاد الكرة باعتبار اللاعب السوري والفلسطيني مثل المحليين وليسوا أجانب.