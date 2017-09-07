موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في افتتاحية الدوري الموسم الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لانطلاق الدوري الموسم الجديد 2017/2018، حيث يفتتح أولى جولاته أمام طلائع الجيش يوم 10 سبتمبر الجاري.

كان الأهلي قد دخل في معسكر مغلق، منذ عدة أيام بدون الدوليين، استعدادًا لتحضيرات الموسم الجديد، المقرر انطلاقه غدًا الجمعة الموافق 8 سبتمبر.

واستعاد الأهلي لاعبيه الدوليين عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراتي أوغندا، وكان الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة حسام البدري، قد منح بعض لاعبيه الدوليين راحة من مران أمس خوفًا من الإجهاد، على أن ينتظم جميع اللاعبين في مران اليوم المقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم الخميس.

وكان مؤمن زكريا، قد تعرض لإصابة في مران أمس، قد تبعده عن افتتاحية الأهلي في الدوري، أمام طلائع الجيش، على أن يتم تجهيزه لمواجهتي الترجي التونسي المقبلتين، حيث يستضيف الفريق الأحمر نظيره الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر على ملعب الحيش في برج العرب.

وتنشر أخبرا الأهلي جدول مباريات الأهلي في بطولة الدوري كاملًا