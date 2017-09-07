الجبلاية توافق على زيادة راتب “كوبر” إلى 100 ألف دولار في هذه الحالة

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، رفع الراتب الشهري للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، في حالة حسم التأهل وقيادة الفراعنة إلى بطولة كأس العالم المقبلة بروسيا 2018.

الجبلاية تدرس زيادة راتب كوبر

وينص عقد الأرجنتيني كوبر على زيادة راتبه بنسبة 15% فى حال التأهل للمونديال، بجانب حصوله على مكافأة قدرها 500 ألف دولار، علما بأن راتب كوبر حاليا 84 ألف دولار، ومن المتوقع أن يزيد راتب مدرب الفراعنة إلى 100 ألف دولار شهريًا، فى حال حسم التأهل رسمياً للمونديال،

ويتصدر المنتخب الوطني، جدول ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث جولات على غانا والكونغو وأوغندا، قبل السقوط في الجولة الثالثة أمام الأخيرة بهدف دون رد.

ويحتاج الفراعنة للفوز في مباراة الكونغو المقبلة المقرر إقامتها يوم 8 أكتوبر على ملعب الجيش في برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال، وفي حالة تعثر أوغندا أمام غانا، سيحسم الفراعنة التأهل للتصفيات النهائية لمونديال روسيا بشكل رسمي.