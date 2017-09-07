قائمة الأهلي “الكاملة” للموسم الجديد.. قيد متعب ومهالامبي

أرسلت إدارة النادي الأهلي، القائمة النهائية للاعبيها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل قيدها قبل غلق باب القيد منتصف ليل اليوم الخميس.

كان النادي الأهلي قد أرسل قائمته الأولية، والتي شهدت غياب العديد من اللاعبين أبرزهم الصفقات الجديدة بالإضافة إلى عماد متعب، مهاجم الفريق الكروي الأحمر الأول.

وضمت قائمة الأهلي النهائية انضمام متعب، بالإضافة إلى صفقات الفريق الاحمر الجديدة، وأبرزها أيمن أشرف، وهشام محمد، وإسلام محارب، ووليد أزارو، ومهالامبي، وعبد الله الشامي.

وجاءت القائمة كالاتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – باسم علي – محمد هاني – علي معلول – صبري رحيل – حسين السيد – محمد نجيب – رامي ربيعة – سعد سمير – أيمن أشرف – عبد الله الشامي

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – عمرو بركات – ميدو جابر – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد حمودي – صالح جمعة – إسلام محارب – هشام محمد – أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – وليد أزارو – عماد متعب.

وتحت السن: مهالامبي، كريم نيدفيد، أحمد حمدي، أكرم توفيق، أحمد رمضان بيكهام، أحمد ياسر ريان.