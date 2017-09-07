“سانشيز” يغازل جماهير أرسنال ويؤكد: العودة للبيت مجددًا

غازل التشيلي الكسيس سانشيز، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، جماهير الجانرز، عقب عزدته من المشاكرة مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال روسيا 2018.

ونشر سانشيز صورة له بقميص أرسنال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستدرام”، علق عليها قائلًا، “العودة للبيت من جديد، تركيز تام”.

سانشيز يغازل جماهير أرسنال

وكان اسم سانشيز، قد ارتبط بالرحيل عن صفوف الجانرز، خلال الميركاتو الصيفي، إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، إلا ان اللاعب في النهاية استقر مع أرسنال، تحت قيادة الفرنسي ارسين فينجر.

وشارك سانشيز مع منتخب بلاده في هزيمتين متتاليتين بالتصفيات لتتراجع إلى المركز السادس في المجموعة، ليمر المنتخب التشيلي بفترة حرجة خلال مشواره نحو التأهل للمونديال.

كان سانشيز قد كتب أمس عبر حسابه الرسمى على “انستجرام”: “تشعر بالتعب من الانتقادات المنطقية واللامنطقية، تشعر بالتعب من الخسارات المتتالية، تشعر بالتعب من القول لنفسك سأنهض مرة أخرى، بعد البكاء في كل خسارة، تشعر بالتعب من القول للعالم والمشجعين كل شيء يسير على ما يرام”.

ومن المقرر أن يواجه أرسنال نظيره بورنموث، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.