عبد الحفيظ يوجه رسالة خاصة لـ”صالح جمعة”.. ويؤكد: الكرة لا تنتظر أحد

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على مستوى صالح جمعة خلال الفترة الماضية، خاصة وأنها شهدت تألقًا لافتًا للنظر من قبل صانع ألعاب الفريق الأحمر، جعلته ينضم إلى صفوف المنتخب الوطني خلال مواجهتي أوغندا في تصفيات المونديال.

وأكد عبد الحفيظ، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة حسام البدري، يعلم جيدًا الإمكانات الفنية لصالح جمعة، والإجابة عن سر تطور أداء اللاعب وعودته إلى مستواه، يسأل عنها صالح نفسه.

عبد الحفيظ: قطار كرة القدم لا ينتظر أحد

ووجه عبد الحفيظ، رسالة خاصة لصالح جمعة، قائلًأ، ” القطر في كرة القدم لا ينتظر أحد، فمن يتألق ويركز في التدريبات، سيحصل على حقوقه كاملة، ومن يتعطل قليلا لن ينتظره أحد، والأمر يعود إلى رغبة اللاعب الشخصية، وقدراته الذهنية، مشيرًا إلى أن النجاح في الكرة لا يتوقف على الموهبة فقط، ولكن لا بد أن يتمتع اللاعب بثقافة وشخصية ومستوى تعليمي جيد”.

وعن تعامل الجهاز الفني مع النجوم الكبار أمثال حسام غالي قبل رحيله وعماد متعب، أوضح مدير الكرة بالأهلي أن لاعبي الفريق الكبار دائمًا لهم مكانتهم واحترامهم، مشيرًا إلى أنه في بعض الأوقات يقوم بإيصال رسائل للاعبين عن طريق كبار الفريق.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا، “جميع لاعبي الأهلي يقدرون المسئولية الملقاه على عاتقهم، ودائما أحرص على إعلان العقوبة حال وجود خطأ مهما كان من أي لاعب ليكون ذلك رسالة للجميع”.