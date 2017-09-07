رفض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الحديث عن ملف عودة الهارب الإيفواري سليماني كوليبالي، إلى صفوف الفريق الأحمر من جديد.

وأكد عبد الحفيظ، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن الجهاز الفني أغلق هذا الملف، مشيرًا إلى أنه أصبح أمرًا يتعلق بمجلس إدارة القلعة الحمراء، ولا يجوز أن يتحدث عنه أو عودته من جديد.

وكان اللاعب قد توجه إلى إنجلترا، بدون إذن الجهاز الفني للأهلي، وتبين فيما بعد هروب الايفواري، لتبدأ إدارة القلعة الحمراء في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضده.

عبد الحفيظ يتحدث عن صفقة مهالامبي

وعن تعاقد الأهلي مع جناح فريق بيدفيست الجنوب أفريقي فاكاماني مهالامبي، أكد عبد الحفيظ، “ماهلامبي لاعب جيد ومميز، فقد وصل إلى القاهرة، ونحاول قيده في صفوف الفريق بأسرع وقت”.

واستكمل مدير الكرة، “الأهلي يخطط لفترة زمنية جيدة، من خلال دمج اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرات باللاعبين الشباب وصغار السن، والذي سيكون منهم فاكاماني ماهلامبي لاعب بيدفيست بطل جنوب إفريقيا”.

يذكر أن اللاعب الجنوب أفريقي وصل إلى القاهرة من أجل الإعلان الرسمي عن انضمامه لصفوف الفريق الأحمر لمدة 4 مواسم.