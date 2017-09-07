“عبد الحفيظ” يكشف أسباب رفض احتراف لاعب الأهلي في ايطاليا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أسباب عدم الموافقة على رحيل أحمد حمدي، لاعب الفريق الأحمر، إلى صفوف أودينيزي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد عبد الحفيظ، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن المقابل المادي الضعيف من جانب الفريق الإيطالي، كان سببًا في فشل الصفقة.

الأهلي: أودينيزي عرض مبلغ زهيد لضم حمدي

وتابع مدير الكرة بالأهلي، أن أودينزي عرض مبلغًا زهيدًا مقابل استعارة اللاعب أحمد حمدي بنية البيع النهائي، مشيرًا إلى أن العرض لو كان إعارة فقط كان النادي سيوافق.

وأضاف عبد الحفيظ، حمدي موهبة صاعدة، ويعد من مستقبل الفريق وكان من الصعب التفريط فيه بهذا المبلغ الزهيد، لافتًا إلى أن النادي يحقق استفادات فنية كبيرة من قطاع الناشئين وأيضا استفادات مادية مثل بيع رمضان وتريزيجيه بمبالغ مالية كبيرة.

وتابع مدير الكرة، الأهلي في الفترة الماضية قام بتقديم نجوم مثل رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه، ومن قبلهم رامي ربيعة وسعد الدين سمير، بالإضافة للنجوم الكبار شريف إكرامي وحسام غالي وعماد متعب.