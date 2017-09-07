نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد بشأن تمرد أحمد حجازي مدافع الفريق الأحمر، من أجل الموافقة على رحيله إلى صفوف وست بورميتش ألبيون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد عبد الحفيظ، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج ستاد الهدف، أن حجازي لم يضغط أو يتمرد على الأهلي للرحيل، مشيرًا إلى أن اللاعب وقت تلقيه العرض الرسمي طلب عقد جلسة مع الجهاز الفني من أجل مناقشة العرض من كافة النواحي، والاتفاق على إمكانية رحيله أو بقاؤه.

عبد الحفيظ: لهذه الاسباب وافقنا على رحيل حجازي

وتابع مدير الكرة بالأهلي، “حجازي لاعب هام بالنسبة لنا، والفرصة كانت جيدة وهامة بالنسبة له، بالإضافة إلى أن العرض المادي كان ما يقرب من الـ110 مليون جنيه، وهو رقم كبير للغاية بالنسبة للاعب مدافع، لذلك كانت الموافقة على رحيل حجازي”.

وبسؤاله عن توقيت رحيل حسام غالي، علق عبد الحفيظ قائلًا، “حسام غالي، قيمة كبيرة للنادي الأهلي ولاعب لا غبار عليه، اللاعب أبلغني بالعرض عقب مباراة سموحة في نصف نهائي كأس مصر، وطلب خوض التجربة خصوصًا أنها فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، مؤكدًا على أن رحيل اللاعب جاء بناء على رغبته”.