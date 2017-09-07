أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن قرار التجديد لأي لاعب داخل صفوف المارد الأحمر هو أمر يخص الجهاز الفني تحت قيادة حسام البدري، فهو صاحب القرار الأول والأخير في بقاء لاعب من عدمه.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن التجديد لعماد متعب مهاجم الفريق الأحمر، جاء بناء على قرار من الجهاز الفني، إلا أن مسألة المشاركة في المباريات من عدمها، تسير وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

عبد الحفيظ: متعب جدد عقده بقيمة أقل من المتوقعة

وتابع مدير الكرة بالأهلي، أن الثنائي عماد متعب وحسام غالي، وقعا على عقود بقيمة أقل من المتوقعة، وليس صحيح أن لاعبي الأهلي هم الأعلى عقودًا في مصر، فعلى الصعيد الفردي، قد لا يكون لاعب الأهلي، ولكن على المستوى عقود اللاعبين مجمعة قد يكونوا الأعلي.

واستكمل عبد الحفيظ قائلًا، “لاعب الكرة في الأهلي لا يحصل على قيمة عقده فقط، بل هناك مكافآت الفوز بالبطولات، وعقود رعاية، وإعلانات، في النهاية تصب في مصلحة اللاعب، ويجد نفسه هو الأعلى دخلا في مصر.

وعن متعب، أضاف عبد الحفيظ، اللاعب يحصل على كافة حقوقه، وقيمة متعب ونجوميته وتربيته في الأهلي تسهل التعامل معه في مسألة اللعب من عدمها، خصوصا وأنه يدرك تماما لكل المباديء التي يسير عليها الفريق.