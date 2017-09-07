هل يتدخل البدري في أزمات لاعبي الأهلي؟.. عبد الحفيظ يجيب

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، يتدخل أحيانًا للسيطرة على أزمات اللاعبين، موضحًا أن لغة الحوار بينهما مهمة، خاصة وأنهما على علاقة وطيدة منذ 28 عامًا.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف، أن التعالم مع المدير الأجنبي يختلف كثيرًا عن المدرب المحلي، مشيرًا إلى أن لغة الحوار عامل أساسي في اتعامل مع المدربين، بالإضافة غلى معرفة تاريخه النادي بصورة جيدة.

عبد الحفيظ يكشف.. متى يتدخل البدري بين اللاعبين؟

وكشف عبد الحفيظ، أن البدري مدرب الأهلي، يضطر أحيانًا بنفسه للتدخل في بعض الأوقات، من أجل السيطرة على اللاعبين في حالة حدوث أي أزمات، لافتًا إلى أن الاختلاف وارد، ويحدث بينهما في بعض الأراء، إلا أنه في النهاية ما يخرج للإعلام، هو الرأي العام لجهاز النادي الأهلي، وليس رأي شخصي”.

وتابع مدير الكرة بالأهلي، “يجب أن لا يختلف رأي المدير الفني عن رأي مدير الكرة، وهناك تنسيق تام وكامل بيننا، مشيرًا إلى أن علاقته مع البدري منذ 28 عامًا، وهذا يسهل التعامل معه، مشددا على اعتزازه بالعلاقة سواء داخل العمل أو خارجه”.