يعود عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني إلى فريقه التعاون السعودي اليوم الخميس بعد الفوز أمام أوغندا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبعد مشاركته مع الفراعنة أكد الحارس أن حلم التأهل لكأس العالم اقترب والكل يعمل في المنتخب من أجل تحقيقه.

وأضاف الحضري في مداخلة هاتفية ببرنامج الحريف “كل لاعبي المنتخب لا يفرق معهم المشاركة بقدر تحقيق حلم التأهل للمونديال”.

وتابع “كنت بنام وأصحى وألاقي كوبر وجهازه لسة شغالين”.

وجاء هدف منتخب مصر عن طريق محمد صلاح في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عن طريقة عرضية من اللاعب عبد الله السعيد، سددها صلاح في مرمى أونيانجو حارس الأوناش.

ونجح محمد صلاح بهدفه في كسر عذرية شباك أوغندا النظيفة لـ5 مباريات متتالية حتى أن صحفهم تغنت بأنهم ملوك الدفاع في العالم.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ7 نقاط ثم غانا 5 نقاط في المركز الثالث بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.