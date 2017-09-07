هاجم الإعلامي أحمد شوبير الجمعية العمومية للنادي الأهلي، مؤكدا عبر برنامجه “مع شوبير” أن الجمعية تكلفت الملايين دون جدوى واللائحة كان المؤكد أنها لن تعتمد من البداية لمخالفة القانون”.

شوبير يعلق على الجمعية العمومية للأهلي

وأضاف “مايفعله مجلس إدارة الأهلي ينتقص من هيبته وقوته كل يوم”.

يذكر أن اللجنة الأولمبية أعلنت اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، بطلان عمومية القلعة الحمراء، وبالتالي مجلس إدراة الأهلي، مهدد بالرحيل يوم 9 أكتوبر المقبل، بسبب عدم فتح باب الترشح للانتخابات وفقًا للائحة الاسترشادية الصادرة من قبل اللجنة الأولمبية.

وبعد رفض الأولمبية لعمومية الأهلي، أصبح على القلعة الحمراء برئاسة محمود طاهر الالتزام بفتح باب الترشح قبل يوم 9 أكتوبر القادم، لأن وفقًا للقانون واللوائح، يتم فتح باب الترشح للانتخابات قبل موعدها بـ45 يومًا على الأقل.

وإذا رفضت إدارة القلعة الحمراء فتح باب الترشح، سيكون على وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، أن يقيل المجلس، وتكليف المدير التنفيذي للنادي بالدعوة للانتخابات.

جدير بالذكر أن الأهلي أصدر بياناً رسمياُ للرد على الأولمبية، أكد خلاله أنه لم يصلح حتى الآن ما يفيد ببطلان اللائحة.