علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني على غياب حسام غالي لاعب النصر السعودي عن صفوف الفراعنة.

ناجي : حسام غالي خلص على نفسه

وصرح ناجي خلال استضافته ببرنامج الحريف مع إبراهيم فايق عبر قناة دي ام سي “حسام غالي خلص على نفسه”

وحقق الفراعنة الفوز أمام أوغندا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وجاء هدف منتخب مصر عن طريق محمد صلاح في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عن طريقة عرضية من اللاعب عبد الله السعيد، سددها صلاح في مرمى أونيانجو حارس الأوناش.

ونجح محمد صلاح بهدفه في كسر عذرية شباك أوغندا النظيفة لـ5 مباريات متتالية حتى أن صحفهم تغنت بأنهم ملوك الدفاع في العالم.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ7 نقاط ثم غانا 5 نقاط في المركز الثالث بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.