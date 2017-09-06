نجح المنتخب الوطني في رد الاعتبار أمام أوغندا والثأر بالفوز بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

كيف هزم الفراعنة أوغندا من أجل كأس العالم

وظهر الحماس الشديد لدى اللاعبين من أجل حصد ثلاث نقاط جديدة تقرب الفراعنة من مونديال روسيا، حيث تعاهد الجميع على الفوز حتى يردوا الاعتبار لمنتخب بلادهم.

وجاء هدف منتخب مصر عن طريق محمد صلاح في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عن طريقة عرضية من اللاعب عبد الله السعيد، سددها صلاح في مرمى أونيانجو حارس الأوناش.

ونجح محمد صلاح بهدفه في كسر عذرية شباك أوغندا النظيفة لـ5 مباريات متتالية حتى أن صحفهم تغنت بأنهم ملوك الدفاع في العالم.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ7 نقاط ثم غانا 5 نقاط في المركز الثالث بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.