اخبار نادى الزمالك

نيبوشا يعلن قائمة الزمالك للموسم الجديد

كتب فدوى سليم
- سبتمبر 6, 2017 11:08 م
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نيبوشانيبوشا

أعلن نيبوشا يوفوتيتش المدير الفني للزمالك قائمة الفريق للموسم الجديد والتى تضم 30 لاعبا.

وجاءت القائمة لتضم كل من:

“أحمد الشناوى ” حارس مرمي ”، محمد مجدي   ” مدافع ”، طارق حامد   ”  خط وسط ”، أحمد توفيق    ” خط وسط ”، علي جبر  ” مدافع  ”، دونجا  ” خط  وسط ”، حازم إمام  ” مدافع ”، محمد أشرف  ” خط وسط ”، خالد قمر ” مهاجم  ”،  أوباما ” مهاجم ”، الشامي ” خط وسط ”، كابوريا ” خط وسط ”، محمد رمضان ” خط وسط ”، أيمن حفني ” خط وسط ”، معروف يوسف ” خط وسط ”، جنش ” حارس مرمى ”، باسم مرسي ” مهاجم ”، أحمد رفعت ” خط وسط ”، احمد مجدي ” خط وسط ”، محمد ابراهيم ” خط وسط ”، أحمد مدبولي ” خط وسط ”، عبد الله جمعة ” خط وسط ”، كاسونجو ” مهاجم ”، محمود علاء  ” مدافع ”، داودا ” خط وسط ”، علاء الشبلي ” مدافع ”،  بنيامين ” مهاجم ”، الونش  ” مدافع ”، مؤيد العجان ” مدافع ”، صلاح عاشور ” مهاجم “.

مرتضى ونيبوشا
مرتضى ونيبوشا

ويسعى المدرب الجديد لتقديم مستوى جيد مع الزمالك هذا الموسم.

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