أعلن نيبوشا يوفوتيتش المدير الفني للزمالك قائمة الفريق للموسم الجديد والتى تضم 30 لاعبا.
وجاءت القائمة لتضم كل من:
“أحمد الشناوى ” حارس مرمي ”، محمد مجدي ” مدافع ”، طارق حامد ” خط وسط ”، أحمد توفيق ” خط وسط ”، علي جبر ” مدافع ”، دونجا ” خط وسط ”، حازم إمام ” مدافع ”، محمد أشرف ” خط وسط ”، خالد قمر ” مهاجم ”، أوباما ” مهاجم ”، الشامي ” خط وسط ”، كابوريا ” خط وسط ”، محمد رمضان ” خط وسط ”، أيمن حفني ” خط وسط ”، معروف يوسف ” خط وسط ”، جنش ” حارس مرمى ”، باسم مرسي ” مهاجم ”، أحمد رفعت ” خط وسط ”، احمد مجدي ” خط وسط ”، محمد ابراهيم ” خط وسط ”، أحمد مدبولي ” خط وسط ”، عبد الله جمعة ” خط وسط ”، كاسونجو ” مهاجم ”، محمود علاء ” مدافع ”، داودا ” خط وسط ”، علاء الشبلي ” مدافع ”، بنيامين ” مهاجم ”، الونش ” مدافع ”، مؤيد العجان ” مدافع ”، صلاح عاشور ” مهاجم “.
ويسعى المدرب الجديد لتقديم مستوى جيد مع الزمالك هذا الموسم.