خالد محمود يفسر للبدري وضع مروان محسن

أكد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خالد محمود للمدير الفني للمارد الأحمر حسام البدري على جاهزية اللاعب مروان محسن للمشاركه في التدريبات الجماعيه للفريق.

وأشار طبيب المارد الأحمر إلى البدري ان القرار الأخير لإصابة مروان محسن يرجع إلى الخبير الألماني ماير الذي أجرى له جراحة الرباظ الصليبي.

ورفض الجهاز الفني بقيادة حسام البدري الدقع باللاعب في التدريبات اليوميه لحين خضوع مروان لفحص طبي أخير في ألمانيا من أجل التأكد تماما من سلامته.

وتوجه مروان محسن إلى المانيا لإجراء أشعه جديده على موضع الإصابه تحت إشراف الطبيب الألماني ماير للتأكد من سلامته ويأتي السفر اللاعب وفقا للإتفاق المسبق بينه وبين الطبيب من أجل الإطلاع على اخر مستجدات حالته.

جدير بالذكر ان مروان محسن كان قد ﻹصابة بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع المنتخب فى أمم إفريقيا التى أقيمت بالجابون.

وكان مروان محسن قد خضع ستة أشهر للعلاج في ألمانيا ولم يشارك مع المنتخب بسبب علاجه وهذا ما أدى إلى تربيك حسابات هيكتور كوبر.