الأهلي يطالب بمعاملته مثل منتخب مصر

أعلن اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه سيخاطب وزارة الداخلية غدًا، الخميس، للمطالبة بحضور 60 ألف مشجع للقاء الفريق مع الترجي التونسي في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 16 من شهر سبتمبر الجاري.

الأهلي يطلب 60 ألف مشجع أمام الترجي

وقال شمس في تصريحات لبرنامج “الحريف”: “سوف يتم مخاطبة وزارة الداخلية غدًا للمطالبة بحضور 60 ألف مشجع للقاء الترجي التونسي، أسوة بلقاء المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم خاصة بعد الصورة الطيبة التي ظهرت عليها الجماهير في لقاء المنتخب”.

وأضاف: “الأهلي في مهمة قومية مثل المنتخب الوطني خاصة لأنه الممثل الوحيد لمصر في البطولات الإفريقية للأندية ومن حقه حضور جماهيره بكثافة لمؤازرته في لقاء الترجي التونسي الهام جدًا في مشواره بدوري الأبطال”.

وتابع: “نحن علي ثقة تامة في جماهير الأهلي ونعلم أن جمهورنا واعي تمامًا ولن يخرج عن النص، كما أن توزيع التذاكر يتم وفقًا لمنظومة الكترونية ولا يتم طرحها عبر المنافذ.. مطالبنا عادلة وأتمنى موافقة الداخلية”.