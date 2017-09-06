ينطلق غدًا الخميس “دور الـ16” من بطولة كأس سمو ولي العهد السعودي، وهناك مواجهات تجمع المحترفين المصريين الأربعة في الكأس، محمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وعصام الحضري ومصطفى فتحي.

ويواجه فريق الرائد المحترف في صفوفه محمود عبد الرازق شيكابالا نظيره الفيصلي يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما يلعب فريق التعاون المحترف في صفوفه عصام الحضري حارس مرمى الفريق ومصطفى فتحي لاعب وسط الفريق نظيره الفيحاء يوم السبت 9 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 5:50 مساء بتوقيت القاهرة.

أما محمد عبد الشافي المحترف في صفوف أهلي جدة سيلعب أمام الاتفاق يوم الإثنين 30 أكتوبر المقبل في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

وهناك فريق أحد نظيره الفتح يوم الخميس 7 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 7:35 مساء بتوقيت القاهرة.

أمام الباطن يواجه الشباب يوم السبت 9 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 7:05 مساء بتوقيت القاهرة.

بينما سيواجه القادسية الهلال يوم الإثنين 30 أكتوبر المقبل في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.