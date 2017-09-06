صالح جمعة مهدد بالغياب عن الأهلي

اشتكى صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة في العضلة الضامة بعد انضمامه لتدريبات الفريق اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

صالح جمعة يشكو الإصابة

وخاض صالح جمعة بخوض تدريبات تأهيلية في الأهلي اليوم استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في افتتاح الدوري، وذلك بعد عودته من منتخب مصر.

وانضم صالح جمعة إلى تدريبات الأهلي اليوم بعد العودة من صفوف منتخب مصر، وخوض لقاء أوغندا، والذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف نظيف ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويخضع صالح جمعة لفحص طبي جديد قبل مران غدًا للتأكد من موقفه اللحاق بلقاء طلائع الجيش، والمقرر له يوم الأحد المقبل، على استاد السلام.

وشارك صالح جمعة كبديل مع منتخب مصر في مباراتيه أمام أوغندا بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وخسر منتخب مصر المباراة الأولى أمام أوغندا بهدف نظيف بينما فاز في الثانية بهدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.