علق محمد أبو تريكة محلل قنوات بي ان سبورتس ولاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق على وفاة الشاب ضياء الدين المعلاوي، البالغ من العمر 22 سنة، مساء أمس الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، عقب تعادل نسور قرطاج مع جمهورية الكونغو، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

أبو تريكة ينعي أسرة الشاب التونسي بعد وفاته

وكتب تريكة على تويتر “الوجه الآخر من كرة القدم قدّمه اليوم الكابتن نبيل معلول لأسرة الشاب التونسي ضياء الدين غفر الله ذنوبه وصبّر أهله .وتونس فى روسيا إن شاء الله”.

الوجه الاخر من كرة القدم قدّمه اليوم الكابتن نبيل معلول لأسرة الشاب التونسي ضياء الدين غفر الله ذنوبه وصبّر أهله .وتونس فى روسيا إن شا الله pic.twitter.com/lQR7oCjr6d — AbouTrika Official (@trikaofficial) September 6, 2017

وفارق ضياء المعلاوي الحياة إثر تعرضه لإزمة قلبية حادة أثناء مشاهدته للمباراة وبالتحديد بعد تسجيل اللاعب أنيس البدري هدف التعادل لنسور قرطاج.

وجاء سبب الوفاة من شدة الفرحة والصراخ بعد إحراز هدف التعادل ، وحاول زملائه المقربين منه إسعافة ولكن لم يستطيعوا حتى فارق الحياة.

كان المنتخب التونسي قد حول هزيمته بهدفين نظيفين إلي التعادل في أخر لحظات المباراة، ليعززوا فرصهم في التأهل إلي كأس العالم 2018 بروسيا.

ويعد هذا التعادل رفع المنتخب التونسي رصيده إلي 10 نقط في صدارة المجموعة، بينما رفع منتخب جمهورية الكونغو رصيده من النقاط إلي النقطة السابعة في المركز الثاني.