رسميًا.. الفيفا تعيد مباراة السنغال وجنوب إفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، يوم 12 نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، إعادة مباراة السنغال وجنوب أفريقيا والتي أقيمت في تصفيات كأس العالم 2018.

يذكر أن مباراة السنغال وجنوب أفريقيا انتهت بفوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد، وجاء هدف الفوز عن طريق ضربة جزاء وهمية احتسبها حكم المباراة “لامبتي”، والتي بسببها أوقف الفيفا، وقف حكم المباراة “لامبتي”، مدى الحياة، بسبب تورطه في فضيحة التلاعب بمباراة السنغال وجنوب أفريقيا، وذلك بعد ان قدم الاتحاد السنغالي شكوى.

جدير بالذكر أن الحكم الغاني جوزيج لامبتي هو الذي أدار مباراة الأهلي والترجي التونسي الشهيرة في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2010، والتي شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعدما احتسب لامبتي هدفًا غير صحيح للفريق التونسي، حيث وضع مهاجم الترجي حينها مايكل إينرامو الكرة في شباك الأهلي بلمسة يد واضحة.