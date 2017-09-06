تمكنت إدارة النادي الأهلي، من إنهاء كافة الاجراءات اللازمة لانتقال فاكاماني مهالامبي، جناح فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، إلى صفوف الفريق الأحمر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصلت إدارة النادي الأهلي، على توقيع اللاعب لمدة 4 مواسم، مقابل دفع مليون و 300 ألف يورو، بخلاف راتب اللاعب.

رسميًا.. مهالامبي بقميص الأهلي لمدة 4 مواسم

ويحصل النادي الجنوب افريقي على مليون 300 ألف يورو، من صفقة انتقال اللاعب إلي النادي الأهلي، بخلاف ما يحصل عليه اللاعب لمدة 4 سنوات هي قيمة مدة التعاقد، مقسمة كالاتي، 300 ألف الموسم الأول، 325 الموسم الثاني، 350 للموسم الثالث، و400 للرابع.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلي القاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما استقل الطائرة منذ قليل، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديم اللاعب، صباح الخميس.

ومن المقرر أن يدرج الأهلي اسم اللاعب ضمن القائمة المحلية، قبل غلق باب القيد منتصف ليل غد الخميس.

يذكر أن عمرو جمال، مهاجم الفريق الكروي بالأهلي، انضم إلى صفوف بيدفيست الجنوب أفريقي الشهر الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم.