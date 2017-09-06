مران لـ«ثنائي الزمالك » في حمام السباحة

قرر طبيب الفريق الجديد بنادي الزمالك ، أسامة محمد، خوض الثنائي صلاح عاشور ومحمد رمضان، مران، في حمام السباحة، وذلك لتجهيزهم للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

أسباب غياب ثنائي الزمالك” عن التدريبات

يذكر أن صلاح عاشور ومحمد رمضان تأكد من غيابهم في مباراة الزمالك القادمة والمقرر لها يوم السبت المقبل 9 سبتمبر، أمام الإنتاج الحربي لعدم جاهزيتهم للمشاركة مع الفارس الأبيض.

ويعاني صلاح عاشور والمنتقل حديثاً إلى القلعة البيضاء قادماً من إنبي لمدة ثلاثة مواسم، من التهابات في القدم بعد إصابته أثناء ودية الفريق أمام السالمية الكويتي والتي انتهب بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

أمام محمد رمضان، والمنضم حديثا إلى القلعة البيضاء، قادما من بتروجيت فتقرر أيضاً غيابه عن المباراة القادمة أمام الإنتاج الحربي، بسبب إصابته بالتهاب في الوتر الخارجي للركبة.

استعدادات القلعة البيضاء للدوري المصري

وعلى جانب آخر استأنف فريق الكرة بنادي الزمالك، تدريباته اليوم تحت قيادة مديره الفني الجديد “نيبوشا”، والذي قرر بقيام لاعبي الزمالك بإجراء تدريبات بدنية، تحت إشراف مدرب الأحمال ماركو رودريجو، حيث ركز مدرب الأحمال على تدريبات التحمل وقوة بدنية.