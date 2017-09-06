علق مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على مصير فاكماني ماهلامبي لاعب الأهلي الجديد الذي وقع على عقوده مع النادي عبر الإنترنت في حال غلق سوق الانتقالات قبل قيده.

وأكد عبد الغني أن هناك حالة تسمح للأندية بقيد اللاعب بعد غلق سوق الانتقالات، بشرط أن يسجل اللاعب الكترونيا من قبل النادي، وذلك في حال تأخر وصول البطاقة الدولية.

مصير ماهلامبي مع الأهلي بعد التوقيع

ويصل ماهلامبي غدًا إلى القاهرة بعد توقيعه عقوده للأحمر عبر الإنترنت، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي قبل قيده في قائمة الأهلي المحلية للموسم الجديد بشكل رسمي.

ووقع فاكامانى ماهلامبى لاعب بيدفيست الجنوب إفريقى للأهلى لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل عبر الإيميل، وذلك بعد اتفاق الإدارة الحمراء مع بيدفيست على شراء اللاعب مقابل مليون و300 ألف دولار ، سيتم سدادهم على دفعتين.

ونال ماهلامبي إعجاب الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، وذلك عقب مشاهدته فى مباريات فريقه فى الموسم الماضي وظهوره بمستوى مميز خاصة في الجانب الهجومي.

ويجيد ماهلامبى اللعب فى مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر، ويرتدى القميص رقم ٢٧ مع فريقه ويتميز بالسرعة والتسديد المحكم.