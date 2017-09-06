فيديو.. زكي عبد الفتاح: رد فعل عصام الحضري «بطئ»

قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إن عامل السن له تأثير على إمكانيات حارس مرمى المنتخب عصام الحضري ، موضحً أن الحضري معتزل من وجهة نظره منذ عام 2012.

وأشار زكي عبد الفتاح، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، أن رد فعل الحضري أصبح بطئ جدا، مستشهدا بهدف أوغندا الذي دخل مرمى الحضري قائلاً” ” الكرة الوحيدة خلال مباراة الذهاب مع أوغندا في كمبالا، سكنت مرماه، رد فعله كان بطيئًا”، لافتًا إلى عامل السن واللياقة البدنية كان له دور.

وهنأ مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، الفراعنة بالفوز أمس على منتخب أوغندا، بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب الجيش في برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وطالب زكي عبد الفتاح، بعدم التحدث عن الأداء في المباريات، مشيرا إلى أن الأهم من الأداء الحصول على الثلاث نقاط، مؤكدًا أن موقف مصر في المجموعة الخامسة جيدًا.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب أوغندا برصيد 7 نقاط، ثم غانا برصيد 4 نقاط، ويتزيل المجموعة منتخب الكونغو برصيد نقطة واحدة.