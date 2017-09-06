تضاءلت فرص لحاق عبد الله الشامي مدافع الأهلي الجديد بمباراة فريقه أمام طلائع الجيش في افتتاح الدوري المصري لعدم وصول البطاقة الدولية للاعب السوري.

ويفتتح نادي الأهلي مبارياته في الدوري المصري هذا الموسم أمام طلائع الجيش على استاد السلام يوم 10 سبتمبر المقبل بينما تم تأجيل مباراتي الفريق أمام المقاصة والرجاء في الجولتين الثانية والثالثة بسبب مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

عبد الله الشامي مهدد بالغياب عن الأهلي

ولم تصل البطاقة الدولية للاعب إلى الأهلي حتى الآن، فيما أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء أنه من المتوقع وصولها خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع الشامي لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه خلال الأيام المقبلة، قبل الدفع به في مباريات القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد ضم عبد الله الشامي لتأمين خط دفاعه، لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر.

من هو عبد الله الشامي؟

عبد الله الشامي لم يُصدق أن الأهلي يرغب في التعاقد معه وتحقق حلم حياته بقطع مسافة نحو 16 ك/م بين الحدود السورية واللبنانية من أجل ارتداء الفانلة الحمراء

الشامى من مواليد 1994، ويبلغ من العمر 23 عامًا، بدأ ناشئا فى الطليعة السوري ، وفى 28 يوليو 2016، تعاقد مع فريق البحرين البحريني الصاعد حديثا وقتها للدورى البحريني، الممتاز لمدة موسم واحد.

فى 17 أغسطس 2016، قرر الشامى فسخ العقد مع فريق البحرين، بسبب وفاة والدته واضطراره للعودة إلى سوريا، وفي أغسطس 2017، انتقل للصفاء اللبنانى، الذى فسخ اللاعب تعاقده معه مؤخرا، بعدما أكد تلقيه الخدمة العسكرية فى سوريا.

وشارك مع منتخب سوريا الأوليمبي تحت 23 عامًا فى 5 مباريات، خلال بطولتى أمم آسيا تحت 23 سنة، وبطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة.

يملك عبد الله الشامي فى مسيرته حتى الآن 3 أهداف، هدفين مع المنتخب الأوليمبي السورى، وهدفا مع فريق الطليعة السوري.

فى 4 سبتمبر 2017، أتم إجراءات انتقاله للأهلى فى صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات ليبدأ مشوار النجومية مع القلعة الحمراء.