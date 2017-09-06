فاكماني ماهلامبي في طريقه إلى الأهلي

غادر فاكماني ماهلامبي جناح فريق بيدفيست الجنوب إفريقي بلاده متجهًا إلى القاهرة للانضمام إلى نادي الأهلي المصري.

ماهلامبي في القاهرة غدًا

ويصل فاكماني ماهلامبي غدًا إلى القاهرة بعد توقيعه عقوده للأحمر عبر الإنترنت، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي قبل قيده في قائمة الأهلي المحلية للموسم الجديد بشكل رسمي.

ووقع فاكامانى ماهلامبى لاعب بيدفيست الجنوب إفريقى للأهلى لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل عبر الإيميل، وذلك بعد اتفاق الإدارة الحمراء مع بيدفيست على شراء اللاعب مقابل مليون و300 ألف دولار ، سيتم سدادهم على دفعتين.

ونال ماهلامبي إعجاب الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، وذلك عقب مشاهدته فى مباريات فريقه فى الموسم الماضي وظهوره بمستوى مميز خاصة في الجانب الهجومي.

ويجيد ماهلامبى اللعب فى مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر، ويرتدى القميص رقم ٢٧ مع فريقه ويتميز بالسرعة والتسديد المحكم.

ويعد ماهلامبي الأجنبي الرابع في قائمة الأهلي مع التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والمغربي وليد أزارو.

ويلعب معلول في مركز الظهير الأيسر وأزارو في الهجوم بينما يتنوع مركز أجايي بين الجناحين والمهاجم الصريح.