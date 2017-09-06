خالد محمود يفسر للبدري حالة مروان محسن

أكد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خالد محمود للمدير الفني للمارد الأحمر حسام البدري على جاهزية اللاعب مروان محسن للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وأشار طبيب المارد الأحمر في حديثه للبدري إلى أن القرار الأخير لإصابة مروان محسن يرجع إلى الخبير الألماني ماير الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي.

ورفض الجهاز الفني بقيادة حسام البدري الدفع باللاعب في التدريبات لحين خضوع مروان لفحص طبي أخير في ألمانيا من أجل التأكد تماما من سلامته.

وتوجه مروان محسن إلى ألمانيا لإجراء أشعة جديدة على موضع الإصابة تحت إشراف الطبيب الألماني ماير للتأكد من سلامته.

ويأتي السفر اللاعب وفقا للإتفاق المسبق بينه وبين الطبيب من أجل الإطلاع على آخر مستجدات حالته.

جدير بالذكر أن مروان محسن كان قد ﻹصابة بقطع فى الرباط الصليبى أثناء مشاركته مع المنتخب فى أمم إفريقيا التى أقيمت بالجابون.

وكان مروان محسن قد خضع ستة أشهر للعلاج في ألمانيا ولم يشارك مع المنتخب بسبب علاجه وهذا ما أدى إلى تربيك حسابات هيكتور كوبر.