الزمالك ينجح في تجديد عقد نجمه

نجح نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، في تجديد عقد صانع ألعاب الفريق أيمن حفني ، لمدة 3 مواسم.

الزمالك ينجح في التعاقد مع أيمن حفني

وعقد المستشار مرتضى منصور، جلسة مع اللاعب أيمن حفني، بحضور نائب رئيس النادي أحمد جلال إبراهيم، ومدير الكرة حسين السيد، والمدير الإداري أيمن حافظ .

صدمة في الزمالك بسبب أيمن حفني

وأصيب الجهاز الفني بالزمالك بصدمة آخرى وهي تأكد غياب أيمن عن أولى مباريات الفريق فى مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم السبت المقبل أمام الإنتاج الحربيلعدم اكتمال شفائه بشكل نهائى من الإصابة فى العضلة الضامة.

يذكر أن حفني، يغيب عن تدريبات الفريق بالإضافة إلى عدم مشاركته في أكثر من مباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة أهلي طرابلس بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكلا منهما، وخروج الزمالك من البطولة، ولم يشارك أيمن حفني في أي مباراة بعدها حتى الآن.

وعلى جانب آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحت قيادة مديره الفني الصربي ” نيبوشا”، خوض المران اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، بعد راحة الفريق من تدريبات أمس.