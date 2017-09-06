وقع سيف مجدي لاعب الأهلي وإنبي السابق على عقود انضمامه لنادي خيتافي الإسباني بداية من الانتقالات الصيفية الحالية.

سيف مجدي يقضي فترة معايشة في إسبانيا

وكان مجدي، ضمن صفوف الأهلي مواليد 2000، ثم انضم إلى إنبي حتى الموسم الماضي، قبل أن يتوجه إلى إسبانيا لقضاء فترة معايشة في نادى سانتاندير الإسباني، إلا أن انتقاله لم يكتمل بسبب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التي تمنع قيد اللاعب الأجنبى أقل من 18 عامًا، ليعود لاعب الأهلي السابق إلى مصر، وينضم إلى فريق سيراميكا كليوباترا.

سيف مجدي ينضم إلى خيتافي

وعاد مجدي مرة أخرى إلى إسبانيا، لقضاء فترة معايشة داخل فريق خيتافي، الذى طلب الحصول على خدمات اللاعب المصري، على أن ينضم لأحد الأندية التابعة للنادي الإسباني حتى اكتمال عامه الـ18 وهو نادى ألكوركون.

جدير بالذكر أن لاعب إنبي السابق سيف مجدي، يجيد اللعب في أكثر من مركز، مثل الظهير الأيسر والوسط المهاجم فى الجانب الأيمن أو الأيسر وتعددت مراوغاته في فترة لعبه بالقلعة الحمراء.