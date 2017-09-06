البدري يمنح ثلاثي الفريق الأحمر راحه من مران اليوم

منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام البدري راحه للثلاثي الدولي رامي ربيعة وأحمد فتحي وعبدالله السعيد، من تدريبات الفريق الأحمر الجماعية في صباح اليوم بعد مشاركتهم في مباراة المنتخب الوطني بالأمس أمام أوغندابتصفيات المونديال.

وحرص ثلاثي المارد الاحمر الدولي أيضا شريف إكرامي ، وحسام عاشور ، وصالح جمعه على الإنتظام في المران الجماعي اليوم للفريق الأحمر بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني بالأمس.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره طلائع الجيش في اول افتتاحية الدوري المصري والمقرر لها الأحد المقبل.

جديربالذكر أن المنتخب المصري فاز على نظيره أوغندا بهدف نظيف في مباراة العوده وأحرز الهدف لاعب ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح وخسر المنتخب امام أوغندا في مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شئ.

وكانت إدارة الجهاز الفني للفريق الأحمر تعاقدت مع احمد الشيخ كجناح أيمن بعد أن حصل على لقب هداف الدوري الموسم الماضي، وهشام محمد كلاعب ارتكاز ، ووليد أزارو في مركز مهاجم ، واسلام محارب في مركز خط وسط هجومي ، وايمن أشرف كظهير أيسر للأهلي.