عماد متعب يثير الذعر في الأهلي

أصيب عماد متعب، مهاجم فريق الأهلي وسقط في تدريب اليوم على هامش التقسيمة الجماعية باستاد مختار التتش استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في افتتاح الدوري المصري.

سقوط عماد متعب في تدريب الأهلي

وسقط عماد متعب بعد التحامه بقوة خلال تقسيمة الفريق ليتدخل الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، وسط التفاف اللاعبين حوله مما أثار حالة من الذعر في التدريب.

واستأنف عماد متعب التقسيمة من جديد بعد خضوعه لفحص طبي سريع لمدة 5 دقائق من جانب خالد محمود.

وعاني عماد متعب من كثرة الجلوس على دكة البدلاء في الموسم الماضي تحت قيادة حسام البدري مما أثار الشكوك حول مستقبله مع القلعة الحمراء قبل أن يتم تمديد عقده لموسم جديد للقناعة بقدراته الهجومية رغم كبر سنه.

ويفتتح نادي الأهلي مبارياته في الدوري المصري هذا الموسم أمام طلائع الجيش على استاد السلام يوم 10 سبتمبر المقبل بينما تم تأجيل مباراتي الفريق أمام المقاصة والرجاء في الجولتين الثانية والثالثة بسبب مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.